Депутаты ЗС Владимирской области уверены, что к 1 апреля проблема нехватки льготных лекарств не решится

Внеочередное заседание "социального" комитета регионального ЗС вновь было посвящено проблеме со льготными лекарствами. В результате беседы с руководством департамента здравоохранения, а также аптеки "Медилон" депутаты пришли к выводу, к 1 апреля нехватку медикаментов ликвидировать не удастся.

Только на отсроченном обслуживании в аптеках лежит около 4 тысяч рецептов. Такое - впервые за последние 13 лет. И это не учитывая те случаи, когда людям просто отказывали в выписке препаратов – таких жалоб (и это подтвердили в Росздавнадзоре) тоже достаточно. В процессе дискуссии вскрылась интересная проблема – расхождение официальных цифр и информации с мест. Депутат Наталья Пронина заявила, что больные диабетом в Александровском и Киржачском районах последний раз получали инсулин в ноябре, хотя в "Медилоне" уверяют, что в январе направили туда более 500 упаковок лекарства.

11 марта Росздравнадзор представит итоги масштабной проверки по поставкам льготных лекарств. Тогда, возможно, ситуация станет яснее.