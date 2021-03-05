Владимирец, распыливший газ в лицо полицейскому, отправился в колонию

Как установлено судом, 38-летний гражданин применил газовый баллончик против полицейского во время несанкционированного митинга, который проходил в центре Владимира 23 января текущего года.

Около 14.30 осужденный на Театральной площади распылил содержимое баллончика в лицо стражу порядка, который находился при исполнении. Мужчина пытался скрыться, но был задержан.

В ходе следствия и на суде он признал свою вину и раскаялся, однако с учетом всех обстоятельств дела суд приговори его к трём годам лишения свободы, которые ему предстоит отбыть в колонии общего режима.