Ковровчанин, застреливший друга на охоте, сядет на семь лет

Житель Коврова признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему приятелю, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В августе 2019 года он с другом отправился на охоту на птиц в поле, расположенное вблизи поселка Малыгино Ковровского района. Приехав на машине, приятели выпили ,договорились, кто куда пойдет охотиться. А потом владелец авто ненадолго отошел в поле. Вернувшись, он заметил осматривающий салон авто друга, но не узнал его. Решив, что это незнакомец решил обокрасть его автомобиль, он окликнул его, получил грубый ответ и сразу после этого выстрелил из гладкоствольного двуствольного охотничьего ружья, находящегося при нем и заряженного патронами 12 калибра с дробью, в область поясницы стоявшего мужчины. От полученной раны его друг скончался в реанимации ЦГБ Коврова на следующий день. Сам стрелявший объяснял, что у него слабое зрение, поэтому в темноте он не узнал своего друга, а стрелял в сторону машины, где находился человек лишь только для того, чтобы напугать того. В человека попал случайно. Коровский городской суд отправил его на семь лет в колонию строгого режима, а суд вышестоящей инстанции оставил приговор без изменений.