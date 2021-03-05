Жительница Владимира, обвиненная в убийстве и оправданная, попыталась отсудить тридцать миллионов рублей

В сентябре 2019 года Фрунзенский районный суд оправдал жительницу Владимира, которую присяжные признали непричастной к убийству. Женщину обвиняли в убийстве своего мужа, но она уверяла, что спала и не знала, кто расправился с ним. Женщина обратилась в суд с иском к УФК по Владимирской области и Министерству финансов Российской Федерации о взыскании компенсации морального вреда в размере 30 000 000 рублей, указав, что на протяжении полутора лет, в связи с незаконным привлечением ее к уголовной ответственности, она испытывала душевные страдания и сильные переживания, бытовые и социальные неудобства. Ее требования удовлетворили частично: в счет компенсации морального вреда она получит 600 тысяч рублей. Владимирский областной суд оставил решение без изменений.