Общественники и волонтеры бесплатно раздают апельсины в торговых центрах Владимирской области

фото ОНФ по Владимирской области

Активисты ОНФ и волонтеры в торговых центрах региона подарили жителям более 20 кг апельсинов. Всего до конца недели в планах – раздать более центнера апельсинов.

- 2020 год объединил абсолютно всех, кто готов делать добро. Под флаг добровольческого движения во Владимирской области встало более двух тысяч человек. Адресную помощь силами волонтеров удалось оказать более чем 25 тысячам заявителей, и мы продолжим работать в данном направлении, – прокомментировала руководитель регионального исполкома ОНФ во Владимирской области Виктория Дерипаско.

Небольшим презентам были приятно удивлены все: от детей до пожилых людей.

- Для нашей дружной команды этот год был знаковым. С первых дней мы приступили к работе штаба, помощи пожилым. За этот период мы приобрели новые знакомства как среди волонтеров, так и среди наших подопечных, – поделилась участник акции #МыВместе, координатор команды «Молодежки ОНФ» во Владимирской области Алена Бойкова.