В Суздале откроется выставка мастера художественной вышивки Клары Сухаревой

6 марта в галерее Архиерейских палат суздальского Кремля открывается выставка работ Клары Сухаревой "Живая нить".

Клара Семеновна вышивает удивительные вещи настолько тонкой нитью, что она едва различима человеческим глазом. Она рисует иглой, и стежки ложатся на ткань как штрихи остро заточенного карандаша на бумагу.

Мастерица владеет 27 видами вышивки. Провела более 270 выставок в городах России и за рубежом, в том числе – почти 200 мастер-классов. Первая и пока единственная в мире рукодельница, которая вышивает книжные знаки-экслибрисы.

Имя Клары Сухаревой занесено в Международную книгу «Лучшие люди России».

Посещение выставки входит в стоимость единого билета в Суздальский Кремль. Взрослый билет – 400 рублей, льготный билет – 250 рублей.