233 ребенка из Владимирской области прошли курс восстановительного лечения в первой городской поликлинике

233 ребенка прошли курс восстановительного лечения в санаторно-курортном отделении Детской городской поликлиники № 1 города Владимира в 2020 году. Это дети от 4 до 10 лет с перенесенными тяжелыми пневмониями, часто рецидивирующими бронхитами, хроническими тонзиллитами и аденоидитами.

По словам главного врача Татьяны Максимовой, из-за ограничений, связанных с коронавирусом, число детей, прошедших медицинскую реабилитацию, уменьшилось, однако после улучшения эпидситуации объемы медицинской помощи будут полностью восстановлены.

– Отделение рассчитано на 75 мест и готово принять дополнительные группы пациентов. Сюда можно попасть по направлению участкового педиатра по месту жительства. Структурное подразделение работает в круглосуточном режиме. Срок восстановительного лечения – от двух до трех недель. Все услуги для пациентов бесплатные, – сообщила Татьяна Максимова.

В штате отделения – врачи-педиатры, педагоги начального и дополнительного образования, логопеды, физиотерапевт, медицинские массажисты, инструкторы по лечебной физкультуре, медицинские сестры и другие специалисты.

К услугам юных пациентов – бальнеологическая лечебница с ваннами с функцией гидромассажа, гидромассажные душевые кабины, тренажеры, спелеокамера (соляная пещера), ингаляторий, физиокабинеты, аппарат для локального и общего ультрафиолетового облучения, кислородный коктейлер и многое другое.

– Из числа пролеченных пациентов порядка 15 процентов – дети с бронхиальной астмой, 25-30 процентов – с заболеваниями миндалин и аденоидов, 50 процентов – часто и длительно болеющие дети. Благодаря комплексу оздоровительных мероприятий дети из группы риска реже болеют, заболевания протекают легче, возникает меньше осложнений, – подытожила Татьяна Максимова.