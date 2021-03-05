Владимирец, угнавший два экскаватора и повредивший теплопровод, получил реальный срок

Двадцатидвухлетний владимирец вечером в середине ноября прошлого года гулял пьяным по улицам. Увидев на Октябрьском проспекте, где ремонтировали магистрали тепловой сети, два экскаватора - колесный и гусеничный – он решил покататься на них. Молодой человек вначале забрался в кабину колесного экскаватора, завел двигатель и поехал вдоль улицы, но, не справившись с управлением, опрокинул экскаватор в траншею на бок. Не сдаваясь, он пересел на другой экскаватор, снова поехал, также опрокинул его в траншею, при этом повредив трубопровод с горячей водой. Из-за этого значительная часть горожан осталась без тепла. А сам молодой человек выпал из кабины в горячую воду и с ожогами с места происшествия попал в больницу. За угоны, вину в которых он признал полностью, горожанин получил два года и три месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор суда не вступил в законную силу.