Реку Унжа в Меленках обещают расчистить к середине года

В 2015 году при гидротехническом обследовании Унжи выяснилось, что река, имеющая важное градостроительное, средозащитное и оздоровительное значение для Меленок, загрязнена. Из-за сброса местными предприятиями в предыдущие десятилетия неочищенных стоков, произошло загрязнение ее донных отложений. Не соответствовало нормам качество воды, не в лучшем состоянии были экологическое состояние самой реки и ее берегов, флоры и фауны. Исследования, проведенные в следующем году, только подтвердили необходимость очистки реки. Всего в черте Меленок расчищается чуть более четырех километров реки. Созданы четыре карты намыва: искусственные технические сооружения временного характера, позволяющих вместе с водой из русла реки извлекать донные отложения с их последующим обезвоживанием. Мусор вывезен на полигон ТБО, а для компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания, в реку выпущена молодь стерляди – более 90 тысяч мальков. Этой весной, как только позволит погода, стартует завершающий этап кампании по рекультивации участка Унжи в Меленках: будет произведена рекультивация участков, нарушенных из-за устройства карт намыва и технологических дорог, которые уже демонтированы. На их месте создадут луговые газоны. Окончание работ запланированы на второе полугодие 2021 года.