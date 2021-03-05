ВСМЗ получил новые предметы для экспозиции, посвященной режиссеру Андрею Тарковскому

В Суздале продолжается работа над воссозданием экспозиции, посвященной режиссеру фильма «Андрей Рублев» Андрею Тарковскому и его другу, итальянскому сценаристу Тонино Гуэрре. Во Владимиро-Суздальский музей-заповедник знаменитый актер Николай Бурляев, сыгравший в фильме роль Бориски, передал вещи из своего архива, в том числе фотографии со съемок «Андрея Рублева» и программка с премьеры этой картины. Еще один подарок музей-заповедник получил от мастеров Санкт-Петербургской Академии художеств – это потрет Андрея Тарковского, дипломная работа Людмилы Дувановой. В музей-заповедник также попали личные вещи композитора Вячеслава Овчинникова, который написал музыку к фильму «Андрей Рублев». Вдова маэстро передала в музей его первую дирижёрскую палочку, очки, часы и секундомер. Сейчас в Суздале завершаются работы по реставрации помещения, где ранее уже располагалась экспозиция «Сплетение судеб». Музейщики очень надеются закончить ее к 18 мая.