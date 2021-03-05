Во Владимирской области проверили 30 тысяч цветов

Традиционно перед Международным женским днем во Владимирской области появляется больше цветов из Эквадора, Израиля, Колумбии, Нидерландов, Кении и из других регионов России, в том числе из тех которые в фитосанитарном состоянии не благополучны. Только за первые дни марта сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области провели фитосанитарный контроль более 30 тысяч срезов цветов и горшечных растений. Кроме того, специалисты провели рейды по местам хранения и реализации цветочной продукции на рынках и в местах несанкционированной торговли и выявили ряд нарушений действующего законодательства в области карантина растений. По закону срезы цветов и горшечные растения при ввозе из карантинной фитосанитарной зоны должны сопровождаться карантинным сертификатом, выданным территориальным управлением Россельхознадзора. Также необходимо уведомить Управление Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продукции не позднее одного дня со дня доставки. Но продавали растения без соответствующих сертификатов. Подкарантинная продукция без соответствующих документов повышает вероятность заноса в наш регион вредных карантинных объектов. Так с ветвями мимозы, завезенной из Краснодарского края есть вероятность проникновения карантинного объекта – коричнево-мраморного клопа, который повреждает плодовые культуры, ягодники, декоративных растений. По фактам выявленных нарушений в ходе рейдовых осмотров в отношении нарушителей приняты меры административного воздействия. В досмотренной продукции карантинные объекты не обнаружены.