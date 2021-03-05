Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Владимирские полицейские изъяли у торговца «левым» алкоголем 164 тысячи рублей

Мужчина устроил у себя в квартире «магазин» по продаже спиртного
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий

Как сообщает УМВД России по Владимирской области, дознаватели Фрунзенского отдела полиции завершили расследование уголовного дела по факту незаконной розничной торговли алкоголем. Фигурантом по делу проходит 45-летний владимирец, который только в минувшем декабре мировым судом был оштрафован за продажу «левого» спиртного на 60 тысяч рублей.

Не смотря на то, что про держателя «алкогольной точки» даже размещали информацию в СМИ, а сам он получал множество предписаний, свой нелегальный бизнес мужчина не бросил, и в очередной раз попался участковым в ходе рейда на повторном факте продажи спиртного. Тогда у него изъяли 14 литров алкоголя и 164 тысячи рублей.

Если его вина будет доказана, владимирцу может грозить крупный штраф или исправительные работы до одного года.

Криминал