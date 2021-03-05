Князь-Владимирском кладбище во Владимире обещают очистить от мусора и лишних деревьев

Как сообщили в мэрии, в этом году продолжат работы по благоустройству и ремонту, необходимые для сохранения объекта культурного наследия. В конце марта – начале апреля планируется удалить восемнадцать аварийных деревьев, которые растут около захоронений и угрожают посетителям. Деньги на это заложены в бюджете города. В прошлом году МКУ «Благоустройство» удалило семнадцать деревьев, растущих вдоль аллей кладбища. В этом году для таких работ придется привлекать промышленных альпинистов, поскольку работы будут проводиться в отдаленных секторах кладбища, где нельзя использовать обычные вышки – на них невозможно подъехать и есть опасность повредить находящиеся по соседству памятники. Кроме того, в этом году в обязательном порядке будут проводиться работы по удалению самосева, очистке отдаленных секторов кладбища от мусора, а также ряд ремонтных работ. Сейчас администрация Фрунзенского района с привлечением курсантов Владимирского юридического института ФСИН России завершает полное обследование территории с подробным перечнем и описанием необходимых работ.