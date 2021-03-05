Закрывшийся в морозы вокзал в Камешкове снова открылся для пассажиров

Станция Камешково. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в течение недели после начала проверки, которую надзорное ведомство провело по информации СМИ о закрывшемся помещении железнодорожного вокзала на станции Камешково, терминал был открыт.

Напомним — как ранее рассказали в Горьковской железной дороге, вокзал в Камешкове закрылся из-за выхода из строя системы отопления. Железнодорожники уточнили, что уже к 25 февраля все наладили и готовы были открыть помещение.

Теперь камешковцы снова могут коротать время в тёплом зале ожидания. В то же время транспортная прокуратура решает вопрос о принятии мер в отношении виновных.