В Александрове из-за электропроводки вспыхнула легковая машина

В 02.22 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступил сигнал о возгорании автомобиля «Ниссан Премьера», стоящего возле одного из жилых домов.

На место ЧП прибыли пожарные подразделения, которые ликвидировали открытое горение, не дав автомобилю сгореть полностью.

В результате пожара выгорел моторный отсек «Ниссана».

- По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима электропроводки автомобиля, - сообщила заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Светлана Барашкова.

В ходе инцидента никто из людей не погиб и не пострадал, к тушению привлекалось 10 человек личного состава МЧС и две пожарные машины.