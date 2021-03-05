Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Александрове из-за электропроводки вспыхнула легковая машина

Происшествие случилось у дома №3 по улице Топоркова в ночь на 5 марта
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий

В 02.22 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступил сигнал о возгорании автомобиля «Ниссан Премьера», стоящего возле одного из жилых домов.

На место ЧП прибыли пожарные подразделения, которые ликвидировали открытое горение, не дав автомобилю сгореть полностью.

В результате пожара выгорел моторный отсек «Ниссана».

- По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима электропроводки автомобиля, - сообщила заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Светлана Барашкова.

В ходе инцидента никто из людей не погиб и не пострадал, к тушению привлекалось 10 человек личного состава МЧС и две пожарные машины.

ЧП