В Муроме во время пожара в жилом доме эвакуировано 10 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает региональный главк МЧС, в 18.00 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступило сообщение о возгорании, произошедшем в доме на четыре квартиры. Вскоре на место прибыли две пожарные машины.

- По прибытии к месту пожара наблюдался густой черный дым, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Из дома было эвакуировано 10 человек, в результате никто из людей не пострадал. Огнеборцам удалось быстро справиться с огнем, благодаря чему дом не сгорел полностью — общая выгоревшая площадь составила 10 квадратных метров.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.