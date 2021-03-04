Горожане одобрили идею присвоения Владимиру звания «Город трудовой доблести»

Владимирцам было предложено поддержать или отклонить идею присвоения областному центру почетного звания, которого удостаиваются те города, которые внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Как сообщает горадминистрация Владимира, в голосовании приняла участие почти тысяча жителей города, из них порядка 95 процентов одобрили эту идею. Теперь городская Общественная палата выступит с соответствующим ходатайством перед федеральными властями. И Российский оргкомитет «Победа» примет по нему соответствующее решение.

Конкретных сроков, в которые областной центр может стать «Городом воинской славы», пока не называется.