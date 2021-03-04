Во Владимире инспектор ДПС задержал мужчину, ограбившего пенсионерку

Игорь Самойленко. Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает региональный главк полиции, днём 28 февраля пожилая жительница Владимира возвращалась домой, и в подъезде остановилась у почтового ящика, чтобы забрать письма. Пакет с продуктами и лекарствами женщина поставила рядом.

Проходивший мимо мужчина неожиданно схватил её пакет и выскочил на улицу. Пенсионерка просила отдать вещи, но незнакомец не реагировал, и тогда женщина, побежав следом, обратилась за помощью к прохожим.

Мимо проходил инспектор ДПС Игорь Самойленко, у которого в тот день был выходной. Полицейский догнал и задержал заподозренного в грабеже мужчину, после чего удерживал его до приезда опергруппы. Им оказался местный житель 1988 года рождения.

По данному факту сейчас проводится проверка, а жительница Владимира прислала в главк полиции благодарственное письмо. Продукты и лекарства ей вернули в целости и сохранности.