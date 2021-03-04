Муромлянка украла бытовую технику из квартиры случайного знакомого

Как сообщает УМВД России по Владимирской области, на днях наряд ППС на одной из улиц Мурома обратил внимание на женщину, которая несла ноутбук и компьютерные комплектующие. Внятно ответить на вопрос, кому принадлежит техника, дама не смогла.

Как выяснилось, задержанной оказалась ранее неоднократно судимая за кражи женщина.

За несколько дней до задержания муромлянка познакомилась с мужчиной, к которому и отправилась в гости.

По версии следствия, вместе с хозяином квартиры они приняли спиртное, и мужчина уснул, а дама воспользовалась ситуацией и прихватила ноутбук и сотовый телефон, после чего ушла. Общая сумма ущерба составила 8300 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража».