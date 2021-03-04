В Александровском районе в ДТП с легковушкой пострадали два человека

По предварительным данным областного Управления ГИБДД, в 14.50 на 109 километре М-8 водитель «Ниссана Альмеры» 1981 года рождения вылетел в правый придорожный кювет. В результате легковушка опрокинулась.

В аварии пострадали два человека — сам водитель и его 34-летний пассажир. Мужчина, сидевший за рулём «Ниссана», направлен на домашнее лечение с ушибом грудной клетки и коленного сустава. У его пассажира прибывшие на место ДТП врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб шейного отдела позвоночника. Госпитализация ему также не потребовалась.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия.