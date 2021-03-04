В Судогде членов шайки наркоторговцев осудили за сбыт килограмма героина

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в состав организованной преступной группы, руководителем которой был житель Таджикистана, входили «структурные подразделения», одно из которых образовалось на территории Владимирской области.

В преступную «ячейку» муж и жена, живущие во Владимире, которые с 2018 по 2020 год через «закладки» сбывали героин. Задержали их в начале 2020 года и заключили под стражу.

Суд установил, что на тот момент они продали около 1 килограмма наркотика, и ещё 2 планировали к продаже, но задержание помешало их планам.

В настоящее время главарь шайки находится в розыске, а супругам Судогодский районный суд вынес обвинительный приговор — мужчина отправился на 9 лет в колонию общего режима, его жена отправилась в такую же колонию на 8 лет.

Приговор в законную силу не вступил.