Во Владимирской области появился туристический маршрут, посвященный Александру Невскому

Паломническая служба Владимирской епархии презентовала новый тематический туристический маршрут «Стезями Александра Невского» по святым местам, связанным с личностью князя.

Однодневный маршрут включает посещение во Владимире Успенского кафедрального собора, где захоронены предки великого князя, а сам Александр Невский был посажен на великокняжеский престол, Княгинина Успенского монастыря – место упокоения близких Александра Невского: его жены княгини Александры, дочери Евдокии и бабушки – преподобной Марфы Владимирской, Богородице-Рождественского монастыря, в котором около 460 лет хранились мощи святого. Кроме того, туристам предложат побывать в Свято-Троицком храме села Ворша Собинского района, где хранится чудотворный образ Александра Невского.

- В связи с теми событиями, которые настигли нас в прошлом году, люди стали больше обращаться к святыням, интерес к ним растет, тем более через такие личности, как Александр Невский, – отметила заместитель руководителя Паломнической службы Владимирской епархии Мария Федотова.