Житель Покрова расплатился в магазине «липовыми» банкнотами

Как сообщает региональный главк полиции, в Петушинском ОМВД завершилось расследование уголовного дела по факту сбыта фальшивых купюр. Фигурантом по нему проходит 31-летний житель Покрова, которому прошлой осенью знакомая передала три поддельные денежные купюры.

- Женщина предупредила фигуранта, что купюры нельзя использовать для оплаты и необходимо передать коллекционеру, - сообщили в отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области.

Тем не менее, мужчина пошёл в сетевой магазин и расплатился за покупки «коллекционными» деньгами, получив с них сдачу.

Продавцы не сразу заметили подделку, но когда поняли, что их обманули, немедленно обратились в полицию. Вскоре сыщики задержали мужчину, который во всём сознался.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.