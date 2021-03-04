Во Владимирской области пройдут кинопоказы «Крымская весна»

18 марта 2014 года был подписан договор о вхождении Крыма в состав России. К годовщине воссоединения Крыма и России приурочено множество мероприятий.

«Киноцентр» посвятил этой дате тематические кинопоказы «Крымская весна». Это документальные фильмы, созданные кинематографистами Крыма, рассказывающие об истории полуострова в разные годы: «Крым: хроника русской вечны», «Степан Щеколдин. Человек, спасший Воронцовский дворец», «Противно должности своей и присяге не поступать. Краснов», «Трудовые руки России: Севастопольский троллейбус» , «Топор не тронет», «Постигая разум. Крымская Одиссея Владимира Вернадского», «Николай фон Гартвис».

Тематические кинопоказы «Крымская весна» пройдут в учреждениях культуры Владимирской области.

Перед началом кинопоказов перед студентами выступит Заслуженный работник культуры Республики Крым, член Союза кинематографистов Российской Федерации, заместитель директора Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымский киномедиацентр» Елена Куценко Елена Вильеновна.

Она расскажет студентам о том, как создавались кинофильмы. Не обойдет вниманием и события марта 2014 года, очевидцем и участником которых была сама.