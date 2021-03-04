В Муромском историко-художественном музее появился видеогид для посетителей с нарушениями слуха

С 1 марта Муромский историко-художественный музей предоставляет возможность посетителям с нарушениями слуха использовать видеогид на русском жестовом языке в экспозиции Художественной галереи (ул. Первомайская, д.6).

По мнению сотрудников музея, видеогид позволит объединить в экспозиции музея слышащих и неслышащих людей, позволит повысить качество информационной доступности музея для посетителей с нарушениями слуха. Для наиболее комфортного восприятия информации слабослышащими людьми текст видеогида озвучен и снабжен субтитрами.

Чтобы воспользоваться видеогидом, посетителям потребуется иметь при себе смартфон с выходом в интернет. На кассе посетителю будет выдан QR-код, который нужно считать камерой смартфона. После этого на экране смартфона появится видеоролик, и посетитель сможет приступить к просмотру.