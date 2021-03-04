Гусевчанину, задушившему друга, отменили оправдательный приговор

Сорокавосьмилетний житель Гусь-Хрустального обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть пострадавшего. По версии следствия, 2 августа 2019 года он выпивал со знакомым, а потом мужчины поссорились и в ответ на оскорбление приятеля, он схватил его за шею и сильно сжал. От острого нарушения внешнего дыхания потерпевший скончался. Дело рассматривал Гусь-Хрустальный городской суд с участием присяжных, которые оправдали обвиняемого за непричастностью к совершению преступления. В связи с допущенными на стадии судебного разбирательства существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, которые повлияли на содержание данных присяжными заседателями ответов, Гусь-Хрустальным межрайонным прокурором внесено апелляционное представление об отмене приговора. Владимирский областной суд согласился с позицией прокурора, оправдательный приговор отменен, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.