В Коврове вор обокрал хозяйку квартиры, не закрывшую на ночь дверь

На днях следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела по факту серии краж, совершенных 30-летним жителем города оружейников.

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, в ходе следствия выяснилось, что в конце сентября минувшего года мужчина прошёл в подъезд многоквартирного дома, отыскал там незапертую квартиру, и похитил из дамской сумочки спящей хозяйки 8500 рублей.

Точно таким же способом ковровчанин обокрал еще две квартиры, откуда стащил 1500 рублей в общей сложности.

Задержать мужчину удалось после просмотра камер видеонаблюдения, что позволило установить его личность. Оказалось, что обвиняемый раньше уже был судим за такие же преступления. В августе он был задержан и во всём сознался.

В ближайшее время уголовные дела, объединенные одним производством, рассмотрит Ковровский городской суд.