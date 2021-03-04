Бывший инспектор ГИБДД осужден за фальсификацию доказательств

Как установил суд, в середине января 2018 года инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по г.Владимир, находясь на маршруте патрулирования при исполнении своих служебных обязанностей и зная, что прохожий не нарушал правила дорожного движения, составил постановление по делу об административном правонарушении в отношении горожанина. Владимирец, не желая вступать в конфликт с представителем власти и опасаясь негативных последствий для себя со стороны инспектора, подписал постановление по делу об административном правонарушении. В итоге его привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения» и оштрафовали на пятьсот рублей. Октябрьский районный суд признал экс-инспектора виновным в фальсификации доказательств должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. Апелляционная инстанция Владимирского областного суда оставила апелляционные жалобы осужденного и его защитников – без удовлетворения.