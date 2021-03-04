Ковровские пожарные помогли водителям въехать на ледяную горку и проделали дорогу в сугробах

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Резкие перепады температур привели к тому, что 3 марта в Коврове появились места, которые стало невозможно преодолеть на машине. Одна из таких ледяных горок оказалась рядом с четвертой пожарно-спасательной частью. Из-за образовавшейся колеи и наледи на нее не смогли въехать автомобили, буксовали и скользили, а с горки в это время ехал грузовик.

Находящийся в это время на смене пожарный Игорь Сугак увидел происходящее в окно и доложил об этом начальнику караула. В части решили помочь водителям. Личный состав части в течении полутора часов помогал автомобилистам въехать в ледяную горку. В это время водитель пожарного автомобиля "Урал" Максим Майоров проложил сквозь сугробы дорогу для большегруза, который не смог бы спуститься с горки – ему было не затормозить на льду и он, с большой долей вероятности, врезался бы в строения, стоящие снизу.

Весь следующий день жители города звонили в пожарную охрану со словами благодарности. И не удивительно - вот он пример рядового героизма, подчас нами не замечаемого.