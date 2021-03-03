Владимирскому скверу присвоили имя Александра Невского

Городская топонимическая комиссия решила присвоить имя князя Александра Невского скверу, расположенному около Николо-Кремлевского храма. Официально топоним будет называться Александро-Невский сквер. Напомним, Александр Невский был погребен во Владимирском монастыре Рождества Богородицы, до тех пор, пока в 1723 году по повелению Петра Первого его мощи не были перевезены в Санкт-Петербург. Кроме того, комиссия присвоила название Сталинградский бульвар одной из улиц в микрорайоне Веризино, на которой в перспективе запланирована жилая застройка и возведение социальных объектов. Также топонимическая комиссия рассмотрела обращение о присвоении наименований мостам города Владимира. Решено создать рабочую группу, которая предварительно проведет аудит имеющихся во Владимире мостов и разработает предложения по их наименованию, в том числе с учетом исторических топонимов, ранее использовавшихся во Владимире. Теперь решения топонимической комиссии предстоит утвердить депутатам горсовета.