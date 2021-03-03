В Гусь-Хрустальном экс-глава стекольного завода получил миллионный штраф

Судом установлено, что в должности директора ООО «Раско», расположенного в посёлке Анопино, данный гражданин работал с 25 апреля 2013 года по 25 июня 2018 года. При этом только с мая по июнь 2018 года предприятие задолжало в различные бюджеты более 18 миллионов рублей по налогам и сборам.

Как сообщает СУ СК России по Владимирской области, по счетам завода были приостановлены операции, 3 миллиона рублей в доход государства в результате удалось взыскать, но при помощи различных теневых схем руководству «Раско» удалось уклоняться от уплаты остальной части суммы. В результате на директора было возбуждено уголовное дело за сокрытие доходов, предназначенных для выплаты налогов, в особо крупном размере.

Рассмотрев уголовное дело, с учетом всех обстоятельств, суд признал экс-директора предприятия виновным и назначил ему в качестве наказания штраф в 1 миллион 300 тысяч рублей.