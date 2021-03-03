Во Владимирской области в этом году не будет «Территории смыслов»

Как рассказал директор департамента молодежной политики и общественных проектов Владимирской области Николай Костылев, в этом году «Территории смыслов» в области не будет, даже регионального этапа. Причина простая – нет денег.

- Нужно понимать, что для проведения регионального этапа используются только региональные деньги. В среднем требуется пять миллионов. На 2021 год таких денег не запланировано, - заявил он.

Правда, чиновник не исключил, что если удастся найти привлеченные средства, то осенью можно будет попробовать провести «Территорию смыслов», например, в сентябре. А вот будет ли «Территория смыслов» на следующий год – вопрос открытый. Зато осенью пройдет форум «Верю в Отечество» на одной из площадок Владимирской области. По мнению Николая Костылева, он привнесет в жизнь молодежи новые знания и навыки, общение, знакомства и поможет сформироваться новым объединениям.