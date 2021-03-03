Во Владимирской области взрослые продолжают активно болеть ОРВИ

За последнюю неделю к врачам в регионе обратилось 7 156 человек с признаками простуды, среди них 3 376 детей. Как отмечают в региональном управлении Роспортебнадзора, пороговый уровень заболеваемости ниже на 22,8%. Превышение эпидпорога зарегистрировано только среди взрослых - в возрастной категории от 15 лет и старше он превышен на 10%. Во Владимире за те же семь дней зарегистрировано 2 383 обращения граждан в поликлиники, из которых 1 158 детей. Пороговый уровень заболеваемости ниже на 42,4%. Гриппом в области пока не болеет никто. При лабораторном мониторинге выделяют вирусы не гриппозной этиологии - парагриппы, аденовирусы, hCov. Также управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает, прививку от новой коронавирусной инфекции могут получить взрослые с 18 лет, вне зависимости от принадлежности к профессиональным группам на добровольной основе, так же сняты ограничения для иммунизации лиц старше 65 лет и граждан с наличием хронических заболеваний.