Владимирский ЗАГС будет работать по новому графику

С 1 марта владимирский отдел ЗАГС перешел на ежедневный график работы. Зарегистрировать рождение, установление отцовства, усыновление, оформить развод или перемену имени, внести изменения в документы, зарегистрировать смерть, а также получить архивные документы и подать заявление на регистрацию брака можно в отделе ЗАГС на улице Добросельской, 175 в любой день, кроме воскресенья. Провести торжественную регистрацию брака также можно в любой день недели в рабочее время. Заявления на регистрацию брака во Дворце бракосочетаний на улице Растопчина, 51 принимают три дня в неделю: во вторник, среду и четверг, с 8 до 17 часов. Торжественные бракосочетания, проводятся во Дворце бракосочетаний с четверга по субботу с 8.00 до 17.00. Личный прием граждан заведующим отделом ЗАГС (ул. Добросельская, 175) проходит по средам с 13.00 до 16.00 часов и пятницам с 10.00 до 12.00.