В Гороховце нелегальные лесорубы вышли из леса и попались полицейскими

Как сообщает отдел информации и общественных связей регионального главка полиции, на днях следователи полиции Гороховецкого района завершили расследование уголовного дела по факту незаконной рубки деревьев.

Фигурантами по делу проходят 49 и 51-летний местные жители. В минувшем декабре их задержали оперативники, когда мужчины вышли прямо на них из леса с топором в руках. Сыщики заинтересовались подозрительными личностями, завязали разговор и выяснили, что те без специальных разрешений рубили в лесу ели. На дорогу же мужчины вышли, чтобы поймать какой-нибудь транспорт, дабы отвезти и продать срубленные деревья. После этого оба лесоруба были задержаны.

Всего обвиняемые срубили 26 елей на общую сумму в 55 тысяч рублей. В ближайшее время дело начнет рассматривать Гороховецкий районный суд.