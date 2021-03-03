Во Владимире начнут рассматривать дело посредника, передавшего взятку экс-заместителю губернатора

В Ленинский районный суд поступило уголовное дело по обвинению владимирца в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Согласно предъявленному обвинению, он в 2015 году выступил посредником в получении заместителем губернатора Владимирской области по строительству Дмитрием Хвостовым взятки в сумме 10 000 000 рублей за совершение действий в пользу ООО «Капитал-Строй». Ранее бывшему вице-губернатору уже вынесли обвинительный приговор – Ленинский районный суд назначил ему окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 40 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на три года.