Житель Собинки, три месяца прятавший в подполе тело убитой жены, не смог добиться смягчения наказания

В мае прошлого года горожанин выпивал дома вместе с гражданской женой. В какой-то момент пара поссорилась, и женщина оскорбила сожителя и его мать. В отместку тот ударил ее ножом в спину. Упавшая на диван раненая попросила его вызвать скорую, но мужчина просто ушел из дома, выкинув нож по дороге. А когда вернулся – женщина была уже мертва. Испугавшись ответственности, он скинул тела в отверстие в полу террасы. Но в августе не выдержал и явился в полицию с признанием. С учетом отмененного условного наказания по предыдущему приговору, он получил восемь с половиной лет, которые ему предстоит провести в колонии строгого режима. Он пытался добиться смягчения наказания, но судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда не усмотрела оснований для отмены приговора первой инстанции и снижения назначенного осужденному срока наказания.