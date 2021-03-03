В Суздальском районе часть поселка Садовый осталась без холодной воды

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в Единую дежурно-диспетчерскую службу ещё 27 февраля поступило сообщение от жителей поселка Садовый о том, что на улицах Владимирской и Центральной сутки назад пропала холодная вода.

Однако даже после того, как информация была передана в местный МУП «СКС», ситуация не изменилась — по состоянию на 2 марта полностью работы на месте коммунальной аварии не завершились, и на верхних этажах домов воду так и не дали.

В дело вмешалась прокуратура, так как срок отсутствия воды уже вышел за пределы нормативных 4 суток. Руководству Суздальского района направлено представление, а на директора МУП «СКС» возбуждено дело об административном правонарушении.

В настоящее время устранение коммунальной аварии находится на прокурорском контроле.