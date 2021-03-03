В Струнинской больнице планируют открыть реанимационное отделение

В ходе совещания регионального руководства с коллективом Александровской районной больницы, состоявшемся 2 марта, был затронут вопрос организации на базе медучреждения в Струнино отделения реанимации.

- Потребность в нём у районной системы здравоохранения должна возникнуть в момент ремонта инфекционного отделения в Карабаново, запланированного, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, на лето 2021 года, - уточнили в областной администрации.

Впрочем, пока речь идет лишь о начале подготовки проектно-сметной документации, конкретные сроки появления ОРИТ в Струнинской больнице не называются.

Между тем, руководству Александровской РБ поставлена задача рассмотреть вопрос о возможности открытия на базе Струнинского медучреждения также и отделения паллиативной помощи.

Если всё пойдет по плану, в этой же больнице развернут реабилитационные койки для людей, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию.

Что касается строительства нового здания поликлиники в Струнино, то работы над его проектом планируется завершить к 1 мая.