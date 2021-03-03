Житель Петушинского района попался на сбыте краденного ноутбука

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, летом 2020 года петушинские полицейские расследовали дело о краже из квартиры ноубтука стоимостью 18 тысяч рублей. Сыщики выяснили, что похититель ворованный ноутбук отдал своему 29-летнему знакомому из числа местных жителей.

Тот же, по версии следствия, зная о том, что компьютер был украден, продал его. В результате на него было возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём».

Ноутбук полицейские нашли и вернули настоящему хозяину, а обвиняемый в сбыте краденного вскоре предстанет перед судом.