Житель Мурома обокрал застрявшего в снегу таксиста

Как сообщает региональный главк полиции, преступление было совершено в середине минувшего февраля. В тот день к стражам порядка обратился таксист, рассказавший, что из салона его машины пропала барсетка с деньгами и документами.

По словам водителя, во время выполнения заказа его автомобиль застрял в снегу. Пассажир сначала помогал вытолкнуть машину, но когда ничего не вышло, вернулся обратно в салон, а таксист оставался снаружи в ожидании помощи. Через некоторое время клиент покинул такси, поймал попутку и скрылся, а водитель уже утром обнаружил исчезновение сумки, в которой лежало 3000 рублей.

Через несколько дней сыщики задержали подозреваемого, который сознался в краже. По словам 34-летнего жителя Мурома, деньги он потратил на себя. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.