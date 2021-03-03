Ковровчанин до смерти забил знакомого, ударившего его по лицу

Ковровский городской суд вынес приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем смерть потерпевшего. Конфликт произошел между двадцатидевятилетним молодым человеком и его знакомым произошел еще в августе прошлого года. На улице мужчины поссорились и пьяный товарищ первым ударил ковровчанина по лицу. В ответ двадцатидевятилетний мужчина избил обидчика, нанеся удары, в том числе в жизненно важные органы. От полученных травм избитый скончался. Суд отправил ковровчанина, признавшего вину полностью, на восемь лет в колонию строгого режима.