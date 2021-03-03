Владимирец обругал судью, услышав приговор

Житель областной столицы осужден за проявление неуважения к суду. 30 января прошлого года мужчина во время провозглашения судьей Ленинского районного суда постановленного в отношении него приговора, в присутствии защитника, сотрудников отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по г.Владимиру высказал в адрес судьи оскорбления, унижающие его человеческое достоинство. Вину в неуважении к суду он признал частично, объяснив, что произнес рефлексивно неприличные слова и выражения, которые не были адресованы кому-либо конкретно. Кроме того, мужчина извинился перед судьей. За неуважение к суду ему назначили один год и восемь месяцев исправительных работ с удержанием 20% из заработной платы в доход государства. Но с учетом предыдущего приговора окончательное наказание составило шесть с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.