Гороховчанин торговал контрафактным алкоголем и табаком

Сорокачетырехлетний житель Гороховца обвиняется в приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере. В июне прошлого года мужчина купил контрафактные алкоголь и табак на сумму выше 230 тысяч рублей, которые планировал продавать. И перевез их к себе домой. Но 17 июля прошлого года полицейские остановили его деятельность и изъяли немаркированную продукцию из незаконного оборота. Мужчина признал вину полностью, теперь его ждет суд.