В Гусь-Хрустальном накрыли два подпольных игорных клуба

По версии следствия, с середины 2019 года по февраль 2021 года обвиняемые оборудовали в Гусь-Хрустальный помещения в зданиях по двум адресам под игровые залы, разместили в них персональные компьютеры с уже установленным программным обеспечением для проведения азартных игр. Следователь регионального Следкома совместно с сотрудниками УФСБ по Владимирской области в ходе проведенных обысков изъяли в подпольных игорных точках более двадцати компьютеров. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Всех фигурантов задержали во Владимирской области. Мужчина и женщина отправлены под домашний арест, у остальных соучастниц взята подписка о не выезде и надлежащем поведении.