В Александрове на пожаре спасли десять человек

Многоквартирный дом загорелся ночью 3 марта на улице Фабрика Калинина в Александрове. Сообщение о нем поступило в ГУ МЧС России по Владимирской области в 00:28. Приехавшие пожарные установили, что горит квартира на первом этаже, а подъезд уже сильно заполнен дымом. В горящей квартире находилась пара, мужчину спасли из горящей квартиры через балкон с использованием лестницы-палки, а женщина к моменту прибытия пожарных успела надышаться дымом и уже была без сознания. Спасатели оперативно вынесли ее на улицу в спасустройстве. До прибытия «скорой» ей провели сердечно-легочную реанимацию и подали воздух из дыхательного аппарата, спасая ей жизнь. Пострадавшую доставили в больницу, сейчас ее жизнь вне опасности. С более высоких этажей во время пожара спасли еще восемь человек, а пятнадцать эвакуировали. В итоге выгорело 25 квадратных метров, пострадала внутренняя отделка квартиры. Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают все причины пожара. По предварительной версии, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнём хозяев квартиры. Задымление и запах гари первыми почувствовали жители соседней квартиры, они и сообщили о пожаре в пожарную охрану.