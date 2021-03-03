Количество вакансий для дворников во Владимирской области выросло в два раза

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию с вакансиями для дворников во Владимирской области: с начала текущего года в регионе было открыто более 120 подобных вакансий, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Подавляющее большинство предложений – 61% – было открыто во Владимире, также дворников активно нанимают компании из Суздаля, Коврова, Александрова и других городов области. Чаще всего дворников и уборщиков во Владимирской области ищут компании из сферы торговли и услуг. В 81% вакансий опыт работы не требуется.

- Безусловно, возросший спрос на дворников связан с ограничением пассажирского сообщения с другими странами – прежде эти вакансии часто занимали мигранты, - отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.

Средняя заработная плата по вакансиям в регионе составляет 19,8 тысячи рублей, что ощутимо меньше, чем по стране в целом – в среднем по России зарплатное предложение для дворников составляет 29,1 тысячи рублей.