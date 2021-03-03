Во Владимире поймали парня, подозреваемого в сбыте наркотиков

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Во время патрулирования одного из районов Владимира сотрудники регионального управления Росгвардии задержали подозреваемого в распространении наркотических веществ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, молодой человек привлек внимание росгвардейцев тем, что при виде патрульного автомобиля неожиданно решил попытаться скрыться. Парень побежал, а росгвардейцы бросились за ним. Задержанным оказался 25-летний представитель соседнего региона. После задержания его передали полицейским.

При досмотре у задержанного нашли более 20 свертков с неизвестным веществом коричневого цвета – как позже установила экспертиза, это наркотическое вещество растительного происхождения весом более 30 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело.