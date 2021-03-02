Владимирская область получила 726 миллионов рублей на строительство Рпенского проезда

Во Владимире продолжается строительство дороги-дублера улицы Добросельской, начатое в прошлом году. В пандемийный 2020 на него выделил примерно 500 миллионов рублей из федерального бюджета, сейчас пришел еще один транш.

- Средства выделены в связи с успешной реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нашем регионе. Мы уже заключили все необходимые контракты для выполнения мероприятий 2021 года, что является как одним из важных показателей реализации нацпроекта, так и условием для своевременного начала непосредственно самих работ, – отметил заместитель губернатора Роман Годунин.

Сейчас идет переустройство подземных и наземных коммуникаций: самотечной канализации на участке в районе Пенсионного фонда, ливневой канализации вдоль реки Рпень, водопровода на участке в районе улицы Погодина. Уже действует новая перенесенная теплотрасса к зданию Пенсионного фонда, забиты 270 мостовых свай в районе ВПО «Точмаш». Все земляное полотно будущей автодороги планируют укрепить буронабивными сваями диаметром 540 милиметров и длиной от 6 до 20 метров с шагом в четыре метра. Всего должно быть устроено около 3000 таких свай. Кроме этого, в мае планируется приступить к возведению моста.