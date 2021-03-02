В Александрове закладчика наркотиков разоблачили по фото с телефона

На днях сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков полиции Александровского района задержали 31-летнего мужчину. Подозреваемого в причастности к продаже запрещенных веществ.

Во время личного досмотра оперативники обнаружили у задержанного телефон, в памяти которого нашли фотографии с местами «закладок». Тут же указывались и их географические координаты.

Сыщикам оставалось только пройти по этим участкам и «собрать урожай» - всего из тайников было изъято шесть свертков с веществом, в котором эксперты определили героин массой 13,55 грамма.

По словам мужчины, с декабря он работал «закладчиком» - получал наркотики и фасовал их, а потом прятал.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый находится под стражей. Его проверяют на причастность к другим похожим преступлениям, а также устанавливают каналы поставки наркотиков.